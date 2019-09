Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrrad am Bahnhof

gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde am Bahnhofsplatz in Kitzingen ein Fahrrad gestohlen. Laut Polizeibericht hatte der Eigentümer das silberne Fahrrad, Marke Stevens X7, gegen 17.30 Uhr mit einem Schloss gesichert und abgestellt. Als er nachts um 3 Uhr zurückkam, lag das aufgebrochene Schloss am Boden. Sein Fahrrad im Wert von 800 Euro war weg.