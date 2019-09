Marktbreit vor 1 Stunde

Fahrerin musste zur Blutentnahme

Am Montagnachmittag wurde in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin kontrolliert. Während der Überprüfung stellten die Ordnungshüter bei der Audi-Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten fest, so die Polizei. Die Frau musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen.