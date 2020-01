Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrer sichert sein Auto nicht gegen Wegrollen

Der Polizei zufolge hat ein 36-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag seinen VW Touran auf dem geschotterten Parkplatz in der Repperndorfer Straße in Kitzingen geparkt. Da er weder die Handbremse angezogen noch einen Gang eingelegt hatte, rollte das Auto plötzlich rückwärts auf zwei dahinter geparkte Autos, einen Renault Twingo und einen Mercedes 200. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei 2500 Euro.