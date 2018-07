Fahrer mit Drogen und Fahrer mit Alkohol im Blut kollidieren

Zusammenstoß: Ein Fahrer mit Drogen, einer mit Alkohol im Blut

Am Samstagabend ereignete sich in Feuerbach ein Unfall. Ein 29-jähriger Autofahrer war mit seinem Audi von Atzhausen in Richtung Rüdenhausen unterwegs und übersah in Feuerbach einen bevorrechtigten Honda-Fahrer, der aus Richtung Wiesentheid kam. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Schaden: 10 000 Euro. Die Fahrer mussten zur Blutentnahme. Bei einem wurden Anzeichen auf Drogen festgestellt. Der andere hatte Alkohol konsumiert.

Nach Fahrt ins Getreidefeld abgehauen

Am Freitagnachmittag fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der B 22 von Reupelsdorf in Richtung Düllstadt. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und blieb im Getreidefeld liegen. Zufällig befand sich der Besitzer des Feldes vor Ort und sprach den Mann auf den Schaden an. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden am Getreide und an einem zerbrochenen Grenzstein zu kümmern. Da der Landwirt das Kennzeichen notierte, wurde der Fahrer ermittelt.

Handtaschendiebstahl im Festivalbus

Am Samstagmittag wurde einer 25- jährigen Festivalbesucherin Bargeld und Tabak aus ihrer schwarzen Umhängetasche gestohlen. Die Geschädigte war mit einem Shuttlebus des „Mission Ready Festivals“ in Giebelstadt unterwegs. Während einer Raucherpause am Kitzinger Bahnhof ließ sie ihre Tasche im Bus liegen. Diese fand sich wenig später in einem Shuttlebus zum „Farbgefühle Festival“ in Kitzingen. Ein unbekannter Täter hatte jedoch 95 Euro und Tabak aus der Tasche gestohlen.

Verbranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Samstagabend vergaß der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Volkach sein Essen auf dem Herd und verließ die Wohnung. Der Topf begann zu schmoren. Glücklicherweise nahm ein Nachbar Brandgeruch wahr und alarmierte die Feuerwehr. Sie verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der verlassenen Wohnung und konnte so einen Brand verhindern. Bis auf die beschädigte Tür entstand kein Schaden.

Rad- und Mofafahrer stießen auf Radweg zusammen

Am Freitag gegen 16 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Mofa auf dem Radweg von Volkach in Richtung Gaibach. Zeitgleich fuhr ein Zwölfjähriger mit seinem Rad in entgegengesetzter Richtung bergabwärts. In Höhe eines Parkplatzes kam es aus nicht vollständig geklärten Umständen zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden. Beide Jungen wurden leicht verletzt. Der Radfahrer musste ins Krankenhaus.

Radfahrtrio fuhr ineinander

Am Freitag gegen 12.50 Uhr fuhren drei Minderjährige hintereinander auf dem Radweg an der Konrad-Adenauer-Brücke in Kitzingen in Richtung Schwimmbad. Als die vorausfahrende 13-Jährige bremste, fuhr ihre gleichaltrige Begleiterin auf. Die Zwölfjährige am Ende der Reihe fuhr in die Gestürzten. Die beiden hinteren Mädchen trugen Schürfwunden und Prellungen davon.

Mit dem Auto in den Graben und gegen Bäume geschleudert

Am Freitag gegen 17.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Opel-Fahrer auf der Verbindungsstraße zwischen der Staatsstraße 2271 und Mainsondheim. Hierbei geriet er mit der rechten Fahrzeugseite auf das Bankett. Beim Versuch gegenzusteuern, verlor er die Kontrolle und schleuderte in den linken Straßengraben und dort gegen mehrere kleine Bäume. Der Fahrer und zwei mitfahrende Begleiter, 34 und 26 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Der Schaden: 5000 Euro.

Mit Alkohol im Blut vom Rad gestürzt

Am Samstag gegen 3 Uhr fuhr ein 29-jähriger Radfahrer auf der Alten Reichsstraße von Markt Einersheim kommend in Richtung Knauf-Gelände. Er geriet nach links in den Straßengraben und prallte dort gegen den Absatz einer Grundstückseinfahrt. Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen im Gesicht und am Körper zu. Der Radler hatte 2,2 Promille intus.

Tätet stieg ins Sportheim Brünnau ein

Zwischen Mittwoch, 22.15 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, hebelte ein Unbekannter ein Fenster am Brünnauer Sportheim auf. An der Theke wurde ein Kleingeldbetrag entwendet. Der Täter hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro.

Treppengeländer herausgerissen

Zwischen Montag und Freitag riss ein Unbekannter in der Siegfried-Wilke Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein Treppengeländer aus der Verankerung. Der Schaden: 1000 Euro.

Nach Unfall Fahrrad gestohlen

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2271 zwischen Volkach und Gaibach ein Unfall, bei dem ein Radfahrer beteiligt war. Durch die Mutter des beteiligten Jungen wurde das Mountainbike, ein Corratec/X-Vert Expert, in das Gebüsch neben der Straße gelegt, um es später abzuholen. Zwischen 16.30 und 19 Uhr wurde das Rad jedoch gestohlen. Am Mountainbike sind durch den Unfall leichte Schäden an Sattel, Kette und Vorderrad zu erkennen.

