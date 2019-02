Fahrer kommt von der Straße ab

Am Sonntagabend war ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw von Kitzingen in Richtung Wiesenbronn unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang musste der Mann aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs verkehrsbedingt abbremsen und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Verkehrsteilnehmer stellte sein Fahrzeug verkehrssicher in Wiesenbronn ab. Da jedoch bei dem Unfall die Ölwanne des Pkws beschädigt wurde, entstand dadurch eine Ölspur von der Unfallstelle bis zum Abstellplatz, so die Polizei. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 1500 Euro.