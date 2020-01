Fahrer Sternsinger fahren zur Bundeskanzlerin nach Berlin

Vier Jugendliche aus der katholischen Pfarrei "Sankt Johannes der Täufer" in Fahr vertreten am 7. Januar 2020 das Bistum Würzburg beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die Ministranten hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb der 62. Aktion Dreikönigssingen beteiligt und beim Preisrätsel das richtige Lösungswort, "Friedenstaube", gefunden. Bei der Ziehung der Gewinner kam das nötige Glück dazu. Wir haben die jungen Sternsinger in Fahr besucht. Was bewegt sie vor der großen Fahrt in die Bundeshauptstadt?

Es herrscht eine gelöste Stimmung im Fahrer Gemeindehaus, in dem sich die vier jungen Friedensbotschafter am Freitagnachmittag treffen. Auch Vertreter der Medien sind da, um die "Könige" zu interviewen und singen zu hören. Das große Öffentlichkeitsinteresse ist ungewohnt für die vier Schüler. Einige sind anfangs schüchtern, es wird gekichert. So einen Medienrummel gibt es ja auch nicht alle Tage in der 600-Seelen-Gemeinde.

Die Routiniers machen sich auf die Reise

Betreuerin Theresa Scheuring, Jugendvertreterin im Fahrer Pfarrgemeinderat, mahnt zur Disziplin. Magdalena Meusert, Lea Krauß, Joshua Krapf (alle 15 Jahre alt) und Paula Krapf (14) konzentrieren sich.

Magdalena, Lea, Joshua und Paula sind die ältesten der 18 Ministranten, die es in dem Volkacher Stadtteil gibt und die seit über fünf Jahren regelmäßig als Sternsinger durch die Gassen laufen. Alle waren sich in der Fahrer Kirchengemeinde einig, die Routiniers für die Reise mit dem ICE ins Kanzleramt auszuwählen. "Die Mädchen sind bei uns in der Überzahl", erzählt Joshua von der Konstellation in dem Ministranten-Team. Irgendwie ist der Sternenträger der Hahn im Korb der munteren Sternsinger-Truppe, gut vorbereitet und selbstbewusst.

"Ich war total überrascht und habe es als Ehre empfunden, das Friedenslicht nach Berlin bringen zu dürfen", erzählt er von seiner Reaktion auf die erfreuliche Mitteilung, dass Fahrs Jugend in die Hauptstadt darf. "Ich konnte es zuerst nicht glauben, als die Mail bei mir ankam", sagt Magdalena. Im Gottesdienst wurde die Nachricht verbreitet, dass die Fahrer Ministranten ausgewählt wurden. Zuhause haben sich die Eltern und Geschwister über den Erfolg ihrer Sprösslinge gefreut. Sie richten den Blick nach vorne, denn es bleibt nicht mehr viel Zeit.

Am Dreikönigstag nach Berlin

Jetzt sind noch einige Übungsstunden mit Theresa angesagt, um die Lieder und Texte einzustudieren. Auf dem Liedblatt steht das den Sternsingern bekannte Lied "Hoch am Himmel steht ein Stern". Und es sind auch zwei unbekannte Songs dabei: "Frieden für die Kinder" und "Es ist Sternsingerzeit." Gemeinsam mit Renate Meusert vom Pfarrgemeinderat hat Theresa schon den Ablaufplan für die Berlin-Fahrt erstellt.

Der Startschuss für die Tour fällt am Dreikönigstag, erzählt Theresa. Um 18 Uhr werden sie am Berliner Ostbahnhof abgeholt und zur Jugendherberge gebracht. "Dort sind alle 27 Sternsinger-Gruppen untergebracht", sagt die Jugendbegleiterin. Am nächsten Tag brechen dann alle auf zum Kanzleramt, um Angela Merkel die Hand zu schütteln und die Friedensaktion auf einem Erinnerungsfoto festzuhalten.

Über das Mitbringsel für die Kanzlerin halten sich die Sternsinger bedeckt. "Wir sind ein kleines Weinbaudorf mit neun Winzern", verrät Theresa schmunzelnd. Es wird also ein Weinpräsent sein; das liegt nahe. Die Rollenverteilung unter den vier Sternsingern steht schon fest. Joshua wird der Sternenträger. Lea wird für ihre Darstellung des Königs Caspar schwarze Farbe auftragen, Paula und Magdalena starten als Könige Melchior und Balthasar in die Hauptstadt. Beide waren schon einmal in Berlin. Für Lea und Joshua ist Berlin Neuland.

Fast alle haben Lampenfieber

Bei allen vier Sternsingern, die ihre Kostüme in einem Fachkatalog bestellt haben, überwiegt die Freude auf die Reise. Lampenfieber haben sie fast alle, nur Lea nicht. Sie sei nicht aufgeregt, nur gespannt auf das, was auf sie zukommt. "Wir kennen ja das Kanzleramt nur von außen. Das ist schon interessant, mal hinein zu kommen", freut sich Joshua. Offen ist noch, ob die Gruppe aus Fahr nach dem Empfang noch Zeit hat, etwas in der Stadt zu unternehmen. Aber, bedauert Theresa: "Am nächsten Tag ist ja schon wieder Schule."