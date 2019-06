Kitzingen vor 11 Stunden

Fahren ohne Führerschein

Am Sonntagabend geriet ein 39-jähriger Autofahrer in der Repperndorfer Straße in Kitzingen in eine Verkehrskontrolle der Polizei . Die Beamten stellten dabei fest, dass er keinen gültigen Führerschein hatte. Der Mann durfte nicht weiter fahren, heißt es im Polizeibericht.