Ordnungshüter führten am Mittwochnachmittag in der Fischergasse in Kitzingen eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 24-jährigen Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass sich dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis befand, so die Polizei. Außerdem hatte der Mann einen gefälschten Führerschein dabei. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegens Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.