Fahranfängerin bleibt an Auto hängen

Am Montagmorgen beschädigte eine 18-jährige Fahranfängerin am Bahnhof in Iphofen auf dem Parkplatz ein geparktes Auto. Beim Einparken blieb sie mit ihrem Toyota an einem VW Golf hängen, berichtet die Polizei. Sie meldete anschließend ihr Missgeschick bei der Polizei. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro.