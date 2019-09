Fahranfänger mit Alkohol am Steuer erwischt

Ein 19-Jähriger wurde am Samstagmorgen von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten leichten Atemalkoholgeruch bei dem Fahranfänger fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Da in der Probezeit beziehungsweise bis zum 21. Lebensjahr ein striktes Alkoholverbot am Steuer gilt, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit.