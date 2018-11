Fahranfänger gerät ins Schleudern

Am Montagmorgen fuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW auf der Mainbernheimer Straße in Kitzingen. In der Folge bog er nach links auf die St2271 in Fahrtrichtung Marktbreit ab. Dabei beschleunigte er zu stark, kam dadurch ins Schleudern und stieß mit der rechten Fahrzeugseite an die Leitplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.