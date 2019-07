Markt Einersheim vor 1 Stunde

Fahnen gestohlen

Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Markt Einersheim ein Diebstahl, heißt es im Polizeibericht. Unbekannte Täter stahlen über den Zeitraum des Weinfestes zwei Fahnen mit Gemeindewappen. Diese hatten eine Größe von je 3 Meter auf 1 Meter. Die Fahnen befanden sich zuvor an den Ortsausgängen in Richtung Iphofen und Mönchsondheim und hatten einen Gesamtwert von etwa 500 Euro.