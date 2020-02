Schwarzenau vor 49 Minuten

Fachtagung: Gülle richtig managen

Das Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum (LVFZ) für Schweinehaltung veranstaltet mit dem Fleischerzeugerring Unterfranken und Top agrar am Mittwoch, 19. Februar, ab 9.30 Uhr im Haus der Gemeinschaft in Schwarzenau eine Schweinefachtagung. Die Themen sind laut Pressemitteilung: Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Güllelagerung; Güllegruben und Güllekanäle – Was ist bei Genehmigungsanträgen wasserrechtlich zu beachten?; Lagerkapazitäten richtig berechnen; Konzepte für den Nährstofftransport; Gülledüngung und Anwohnerinteressen; Hohe N-Verluste – das muss nicht sein; Welchen Beitrag kann die Fütterung leisten; Wirtschaftlichkeit der Gülleverwertung sowie Fördermöglichkeiten.