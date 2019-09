Fachschule Hauswirtschaft in Teilzeitform hat begonnen

Im September hat die Fachschule Hauswirtschaft in Teilzeitform neu begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Kurzentschlossene können im Laufe der nächsten Wochen noch einsteigen, es sind immer noch Plätze frei. Die Fachschule Hauswirtschaft vermittelt dabei Kenntnisse und Fähigkeiten in allen hauswirtschaftlichen Bereichen.

Gleichzeitig bietet sie eine Umschulungsmaßnahme an, die familien- oder berufsbegleitend absolviert werden kann. Am Ende der Ausbildung kann der Berufsabschluss zur geprüften Hauswirtschafter/in erworben werden, heißt es weiter. Der Unterricht findet jeweils dienstags ganztägig am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in der Mainbernheimer Straße 103 statt.

Interessenten wenden sich an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen, Tel.: (09321) 3009-0, www.aelf-kt.bayern.de