Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung werden

Im September 2019 beginnt in Kitzingen die Fachschule für Hauswirtschaft in Teilzeitform. Am Mittwoch, 3. April, 18 Uhr, findet ein Infoabend im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen statt.

Die Fachschule für Hauswirtschaft hat laut Mitteilung folgende Bildungsziele: sie vermittelt praktische Fertigkeiten und breites Fachwissen in den Bereichen Hauswirtschaft, Familien- und Haushaltsmanagement; sie stärkt Persönlichkeit und Auftreten; sie fördert unternehmerisches Denken und Handeln und sie vermittelt die berufs- und arbeitspädagogische Eignung zur Ausbildung von Personen.

Diese Grundlagen können sowohl für die Führung eines landwirtschaftlichen Unternehmerhaushalts, für den Aufbau einer Einkommenskombination im Bereich der Hauswirtschaft, als auch für ein Erwerbseinkommen in der Hauswirtschaft unter bestimmten Voraussetzungen genutzt werden. Um möglichst vielen InteressentInnen den Besuch der Fachschule zu ermöglichen findet der Unterricht in Teilzeitform statt.

Persönliche Beratung zur Fachschule Hauswirtschaft erteilen: Thea Schlesinger, Tel.: (09321) 3009-133, Gabriele Schenk, Tel.: (09321) 3009-131 oder Ruth Halbritter, Tel.: (09321) 3009-134.

