FWG Sommerach freut sich über Mitgliederzuwachs

Die Ehrung von 21 Gründungsmitgliedern stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) Sommerach, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Vorsitzende Maria Sauer begrüßte dazu viele Mitglieder, unter ihnen die Ehrenmitglieder Willy Pfaff und Josef Helbig. Besonders willkommen hieß sie die Ehrengäste Landrätin Tamara Bischof und ihren Stellvertreter Paul Streng.

Nach Gedenken an das verstorbene Vorstandsmitglied Michael Müller-Kaler würdigte die Vorsitzende die Arbeit der FWG im Landtag, die dort erstmals in der Regierungsverantwortung steht und Erfolge vorweisen könne, heißt es in der Mitteilung. Besonders erwähnte sie die Wiedereinführung des G9 sowie die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Als vordringliche Aufgabe der neuen Regierung bezeichnete sie die Kostenfreiheit der Kitas. Beim Blick auf die Ortspolitik hob Sauer vor allem den Ausbau der Kindertagesstätte St. Valentin und die zügige Umsetzung des Neubaugebiets südlich der Volkacher Straße 2 hervor. Als große Zukunftsaufgabe bezeichnete sie auch die Pläne für eine örtliche Unterbringung von Senioren.

Zuwachs bei der jüngeren Generation

Schriftführer Richard Baumann freute sich in seinem Jahresrückblick über einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedern, vor allem bei der jüngeren Generation. Aktuell sind es 67 Mitglieder. Als Highlights des vergangenen Jahres nannte er die Familienwanderung, die diesmal nach Wiesentheid führte, sowie das Seefest an der Anglerhütte. Eine erfreuliche finanzielle Situation belegte der Kassenbericht des Schatzmeisters Günther Schäffer. Nach dem Rücktritt des stellvertretenden Vorsitzenden Lorenz Strasser wurde Marga Volkmann einstimmig zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Landrätin Tamara Bischof skizzierte danach die aktuelle Kreispolitik. Konkret nannte sie die Klinik Kitzinger Land, die Sanierung der Berufsschule, diverse Straßenbaumaßnahmen sowie die Digitalisierung der Schulen. Als weitere Themen sprach sie den Sand- und Kiesabbau an der Mainschleife, das Kitzinger Tierheim sowie die Steigerwald- und Mainschleifenbahn an.

Ehrennadeln in Gold und Platin

Schließlich ehrte die Kreischefin zusammen mit der Vorsitzenden Maria Sauer die Gründungsmitglieder der FWG Sommerach. Mit der Ehrennadel in Platin wurden der stellvertretende Landrat Paul Streng und der Zweite Bürgermeister Winfried Kraus ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold erhielten: Peter Engert, Alfred Fiala, Josef Helbig, Josef Jakob, Rudi Kaschak, Christa Kauppert, Karl-Heinz Kohl, Alfred Mäuser, Helmut Pfaff, Willy Pfaff, Irmtraud Straßberger, Lorenz Strasser, Josef Streng, Valentin Streng, Edmund Strobel, Elke Vicedom, Klaus Walter, Richard Wolfahrt und Peter Wondrak.

Abschließend kündigte Maria Sauer an, dass die Familienwanderung am 23. März nach Stammheim führen werde. Zudem sei im kommenden Jahr ein Besuch der Grünen Woche in Berlin geplant.