Wiesentheid vor 2 Stunden

FW-Senioren trafen sich in der Mauritiuskirche

Die Senioren der Freien Wähler aus dem Landkreis Kitzingen trafen sich dieses Mal in Wiesentheid. Ziel war die neu sanierte Mauritiuskirche. Kreisrat Alfred Rückel informierte laut einer Pressemitteilung über die Geschichte des Gotteshauses und erläuterte Details zur gelungenen Sanierung, heißt es in einer Mitteilung. Insbesondere der stark von den Fresken an Wänden und Decke geprägte Innenraum der Kirche beeindruckte die Besucher. Danach führte Wiesentheids dritter Bürgermeister Heinrich Wörner durch den Ort und erläuterte aktuelle kommunale Themen. Ein Spaziergang durch den Schlosspark, der auf eine dreihundertjährige Geschichte zurückblicken kann und der Öffentlichkeit zugänglich ist, rundete den Nachmittag ab.