Gaibach vor 51 Minuten

FLSH Gaibach holt sich Volleyball-Kreismeistertitel

Mit 3:1 Sätzen holten sich die Jungs des Franken-LandschulheimsSchloss Gaibach den Meistertitel im Schulvolleyball in der Wettkampfklasse III/1 gegen die gastgebenden Münsterschwarzacher. Nach zwei gespielten Sätzen stand es noch ausgeglichen 1:1. In Durchgang 3 und 4 erkämpften sich die Gäste aus Gaibach eine leichte Überlegenheit und gewannen am Schluss verdient, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Das FLSH Gaibach qualifizierte sich damit für den Regionalentscheid, der am 9. Januar 2020 in der Halle des Franken-Landschulheims ausgetragen wird.