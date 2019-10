FDP Volkach: Mathias Krönert ist  Bürgermeisterkandidat

Mathias Krönert heißt der Bürgermeisterkandidat der Freien Demokraten (FDP) Volkach-Mainschleife. Das schreibt der Vorstand in einer Pressemitteilung. Krönert ist verheiratet, Vater von vier Kindern und arbeitet an der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Dort ist 49-Jährige Fachberater für das Brennereiwesen in Bayern. Er lebt seit 20 Jahren in Volkach.



Krönert werde seine Ziele und Pläne für Volkach in den nächsten und Monaten vorstellen. Am offenen Stammtischen und in Bürgergesprächen wird er sich in Volkach und den Ortsteilen den Fragen der Bürger stellen und deren Anliegen aufnehmen, so die Pressemitteilung. Engagement, Transparenz und ein konstruktives Miteinander sind die Stichwörter, mit denen die FDP unter Führung von Krönert ins Rathaus einziehen wollen.



Die FDP nominiert am Freitag, 25. Oktober, Krönert für das Amt des Bürgermeister der Stadt Volkach. Die Nominierung einer Stadtratsliste wird folgen.