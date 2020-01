Dettelbach vor 49 Minuten

FCN Fanclub Weinfranken spendet an Kinderdorf

Es ist bereits eine Tradition geworden, daß der 1. FCN Fanclub Weinfranken Dettelbach 1993 eine Spende für wohltätige Zwecke vornimmt. Im Laufe der Generalversammlung konnte sich diesmal das Erich-Kästner-Kinderdorf in Oberschwarzach über einen Betrag von 500 Euro freuen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gerald Möhrlein und Eva-Maria Hoffart nahmen den Scheck entgegen und gaben einen kurzen Einblick in die Arbeit des Kinderdorfs. Die Spende wird zur Anschaffung von Fußballschuhen und Trikots für die Fußballbegeisterten Kinder verwendet. Auf dem Bild (von links): Gerald Möhrlein, Vorsitzender Kinderdorf, Eva-Maria Hoffart, Leiterin Kinderdorf und Robert Degen, Vorsitzender Weinfranken Dettelbach.