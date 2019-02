Exkursion zum jüdischen Zentrum in Würzburg

Jüdische Kultur zum Anfassen und Erleben"- das ist die Zielsetzung des Europäischen Jüdischen Zentrums "Lauder Chorev" in Würzburg. Seit 900 Jahren leben jüdische Bürger in der katholischen Bischofsstadt. Die neunten Klassen des Gymnasiums des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach und Gerolzhofen besuchten das Zentrum, um unter fachkundiger Führung ihre im Religionsunterricht erworbenen Kenntnisse über das Judentum anzuwenden und zu vertiefen, heißt es in der Mitteilung der Schule. So wurde die Bedeutung der Thora für die Juden ebenso erläutert wie der Sabbat, die jüdischen Lebensfeste (z.B. die Beschneidung) und die jüdischen Jahresfeste wie Pessach oder das Laubhüttenfest. Gegenstände, die das tägliche Leben eines gläubigen Juden begleiten, z.B. die Mesusa, der Tallit oder die Tefillin wurden den Schülerinnen und Schülern anhand von Ausstellungsstücken näher gebracht. Der Besuch der Synagoge, die sich ebenfalls im Gemeindezentrum befindet, gewährte einen Einblick in den Ablauf eines jüdischen Gottesdienstes.