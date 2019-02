Exkursion auf jüdischen Spuren ins Hessische

Der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen lädt vom 5. bis 7. April zu einem Erkundungswochenende auf jüdischen Spuren in Friedberg, Marburg und Gießen ein. In Friedberg kann das wohl spektakulärste jüdische Ritualbad in Deutschland, eine mittelalterliche Turm-Mikwe besichtigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Marburg sind der Besuch einer Schabbat-Feier und eine Stadtführung zum Leben der Juden vom 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart mit Besichtigung der mittelalterlichen Synagoge geplant. Auch in Gießen steht der Besuch der Synagoge auf dem Programm. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.synagoge-kitzingen.de; Anmeldungen sind bis 17. Februar per E-Mail an: Synagoge.Kitzingen@web.de möglich.