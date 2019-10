Rüdenhausen vor 49 Minuten

Ex-Lebensgefährtin bedroht: Mann löst Polizeieinsatz aus

Am Montagnachmittag hat ein Mann aus Rüdenhausen seine Ex-Lebensgefährtin bedroht und dadurch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Vor seiner Festnahme durch eine Zivilstreife war der Mann mit dem Fahrrad in Richtung Großlangheim unterwegs. Er fuhr dabei mehrere Male in den Gegenverkehr, wodurch andere Fahrzeuge ausweichen mussten.