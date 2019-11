Kitzingen vor 1 Stunde

Evensong zum Advent

Am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen ein adventlicher Evensong statt, der musikalisch gestaltet wird durch den Konzertchor der Mädchenkantorei am Würzburger Dom unter Leitung von Domkantor Alexander Rüth. Der Chorgesang bildet laut Pressemitteilung den Mittelpunkt dieser Gottesdienstform, die traditionell aus der anglikanischen Kirche stammt. Liturgischer Vorsteher dieses Evensongs ist der in Kitzingen geborene Theologieprofessor Michael Rosenberger, der den Zuhörern eigene Gedanken zum Advent mitgeben wird. Die Orgel spielt Regionalkantor Christian Stegmann.