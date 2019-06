Europa-Tage der Musik bringen Volkach zum Klingen

Ab Freitag verwandelt sich die Volkacher Altstadt in einen überdimensionalen Konzertsaal. Bei den Europa-Tagen der Musik werden 2000 Musiker, sieben europäische Musikabordnungen und 100 verschiedene Programmdarbietungen die Plätze der Kleinstadt im Landkreis Kitzingen drei Tage lang zum klingen bringen: An den insgesamt 16 Spielorten, die alle gut zu Fuß zu erreichen sind, gibt es ein Nonstop-Live-Musikprogramm.

Gastfamilien beherbergen die Musiker

Der Startschuss fällt am Freitag um 9 Uhr beim fränkischen Chor- und Bläserklassentag. 500 Schüler aus Franken werden mit 13 Ensembles ihr Können zeigen. Volkach wird das ganze Wochenende aber auch Gastgeber für tausende musikbegeisterte Zuhörer sein. Damit der europäische Gedanke präsent wird, reisen Musiker aus Leifers (Südtirol), St. Vincent de Prés (Frankreich) sowie der griechische Frauenchor "Indonnation" an. Auch Musiker aus Finnland und Tschechien sind vertreten. Aus Bayern kommen Orchester aus Rosenheim und Forchheim.

"Die Musiker werden in Gastfamilien untergebracht", erzählt Marco Maiberger. Der Leiter der Tourist Information hat sich zusammen mit Musikschulleiter Oskar Schwab und einem Team der Organisation angenommen. Eine Mammutaufgabe. Übernachten werden in der Regel nur die ausländischen Gäste. "Verköstigt werden müssen aber alle", beschreibt Maiberger die logistische Herausforderung, die man mit Unterstützung der örtlichen Vereine meistern will.

Keine Premiere für Volkach

2008 schnupperten die Volkacher schon einmal europäische Musikluft. Vor zwei Jahren hat der Bayerische Musikrat Volkach erneut den Zuschlag für die Veranstaltung gegeben. Die zweite Auflage der Europa-Tage wird qualitativ noch besser, quantitativ noch größer.

"Seit einem Jahr läuft die Organisation bereits auf Hochtouren", sagt Maiberger. Die logistischen Planungen sind abgeschlossen. Das Sicherheitskonzept steht. Jetzt kann der Ansturm der Musikbegeisterten kommen, um laut Maiberger "den europäischen Gedanken musikalisch hochleben zu lassen".