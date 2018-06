Eulenkasten an der Mainlände installiert

(ppe) Einen Eulenkasten als Geschenk erhielten die Kinder aus dem Haus für Kinder St. Sebastian in Dettelbach von der Greifvogel- und Eulenstation Würzburg für ihr Engagement. Nach einem Besuch von Harald Dellert und seinen Eulen hatten die Kinder laut Mitteilung Spendenaktionen gestartet. Organisiert wurden ein Brottag während der Fastenzeit und ein Verkaufsstand. Die Kinder bastelten Sockeneulen, Eulen aus Papier und stellten mit ihren Erziehern Pralinen und Schokoschlecklöffel her. Den Erlös von 298,59 Euro überreichten sie jetzt an Dellert. Die Eulenhilfe Würzburg bedankte sich bei den Kindern für diese Aktionen und schenkte dem Kindergarten einen Eulenkasten. Die Gärtner der Stadt Dettelbach suchten einen geeigneten Baum an der Mainlände aus und befestigten den Kasten mit den Kindern. Der Eulenkasten trägt den Namen „Villa St. Sebastian“. Die bunten Fingerabdrücke der Kinder lassen den Kasten aus dem Baum leuchten. Der Eulenkasten wird von der Eulenhilfe Würzburg kontrolliert und gepflegt. Die Kinder wünschen sich, dass sie bald bei einer Wanderung zum Main Gewölle auf der Wiese finden werden. Außerdem durften die Kinder einen gesund gepflegten Turmfalken im Außengelände des Kindergartens in die Freiheit entlassen.