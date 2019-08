Hörblach vor 1 Stunde

Eulen aller Größen in der Kiesgrube bewundern

Ob groß, ob klein – ein jeder „Jäger der Nacht“ hat so seine Tricks, um bei der Jagd in der Dunkelheit erfolgreich zu sein. Bei der gleichnamigen Aktion im Rahmen von BayernTour Natur bekamen die 40 Teilnehmer die Gelegenheit, etliche von ihnen näher kennen zulernen, so eine Pressemitteilung.