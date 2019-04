Essen angebrannt: Starker Rauch löst großen Einsatz aus

Überhitztes und verbranntes Essen hat am Samstagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Großlangheim ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 64-Jähriger in seiner Wohnung in der Neubaustraße offensichtlich Essen in einem Topf auf dem Herd erhitzt und war dabei eingeschlafen. Als der Mann erwachte, war das Essen angebrannt, die Wohnung schon erheblich verraucht – und er rief um Hilfe.

Zwei Nachbarn hörten die Hilferufe und konnten den Mann aus der völlig verrauchten Wohnung retten. Dieser wurde mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Retter, ein 43-Jähriger und eine 32-Jährige, erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Hubschrauber ebenfalls alarmiert

Den Topf mit dem verbrannten Essen löschte die Feuerwehr Großlangheim ab. Da die Ursache der starken Rauchentwicklung zunächst nicht bekannt war und von einem Hausbrand ausgegangen werden musste, waren die Feuerwehren von Großlangheim, Kleinlangheim, Rödelsee und Castell sowie drei Rettungswagen, zwei Notärzte, die Helfer vor Ort Schwarzach und der Rettungshubschrauber alarmiert worden.

Die Feuerwehren aus Kleinlangheim, Rödelsee und Castell mussten nicht mehr eingreifen.