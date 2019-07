Es hört nicht auf: Unbekannte zerkratzen Autolack

In der Zeit vom 28. Juni, 1.30 Uhr, und 29. Juni, 14 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Neuseser Straße in Dettelbach auf einem Parkplatz ein Auto. Die Täter haben auf die Motorhaube des dort geparkten Audis vermutlich mit einem spitzen Gegenstand ein Herz eingeritzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.