"Es geht um sehr viel Geld"

Der 1954 erbaute und zwischen 1996 und 1999 erweiterte Kindergarten in Sommerach muss dringend erweitert werden. Der Bedarf in der Kindertagesstätte steigt ständig, informierte kürzlich die Vorsitzende des Trägervereins St. Valentin Susanne Ströhlein in einer Ratssitzung.

So gilt es, für über 100 Kinder ab August 2019 weitere Räume zu schaffen. Besonders dringend sind laut Ströhlein Plätze für Regel- und Schulkinder. Bei dieser Großbaumaßnahme geht es laut Bürgermeister Elmar Henke um "sehr viel Geld".

Wie der Gemeindechef in der Bürgerversammlung mitteilte, wird man Kostenschätzungen zufolge zirka 2,5 Millionen investieren. Das sei nicht einfach und man könne diese Summe nicht selber schultern, sagte der Gemeindechef, der auf einen Zuschuss der Regierung von Unterfranken hofft.

Architekt Holger Heine vom Planungsbüro Volkach war in der Bürgerversammlung vor Ort und stellte eine Konzeptplanung vor. Diese beinhaltetet die Erweiterung durch ein etwa 600 Quadratmeter großes Grundstück (bisheriger Pfarrgarten), wo zwei Krippen- und ein Hortraum, ein Raum für Übergangsgruppen sowie ein Ess- und Speiseraum für Kinder, eine Küche sowie ein Eltern- Aufenthaltsraum entstehen sollen. Das Großprojekt, so der Sommeracher Gemeindechef, soll zeitnah angegangen werden.

Beim Gemeindehaushalt 2019 sprach Henke von einen soliden und zukunftsorientierten Haushalt, der mit 4,4 Millionen Euro den höchsten Etat seit Jahren umfasst. Trotz ehrgeiziger Baumaßnahmen wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung voraussichtlich von 677 auf 636 Euro verringern. Bei den geplanten Vorhaben für das laufende Jahr nannte der Bürgermeister auch den Neubau eines Parkplatzes am Schwarzacher Tor, die Parkregelung im Altort, die Fortführung des kommunalen Förderprogramms oder die Friedhofs-Neugestaltung. Nach wie vor auf dem Schirm habe man das seniorengerechte Wohnen.

Dritte Bürgermeisterin Maria Sauer dankte abschließend Gemeindechef Elmar Henke für sein großes Engagement im Sinne und zum Wohle der Bürger und seiner Gemeinde.