„Es besteht eine konstante Nachfrage nach Altbauten“

Das Thema Leerstand im Ortskern beschäftigt auch Kleinlangheims Bürgermeisterin Gerlinde Stier. Sie bedauert im Interview, dass unbewohnte Häuser nicht zum Verkauf angeboten werden – und freut sich über die Dorferneuerung.

Ein Blick auf Kleinlangheims Altort: Wie viel Leerstand gibt es?

Gerlinde Stier: Das Thema Leerstand muss man differenziert betrachten. Es gibt einige Häuser im Dorfgebiet, die derzeit nicht bewohnt sind, aber leider auch nicht zum Verkauf stehen. Von Seiten der Gemeinde wünschen wir uns, dass diese Wohngebäude wieder bewohnt oder zum Verkauf angeboten werden sollten. Bisher fanden alle Gebäude, die zum Verkauf standen – unabhängig von ihrer baulichen Substanz – einen neuen Eigentümer. Das ist für unsere Gemeinde sehr erfreulich, weil wir davon ausgehen, dass diese Gebäude dann auch saniert und optisch aufgewertet werden. Nach wie vor besteht bei Privatpersonen auch hier in Kleinlangheim aufgrund der günstigen Finanzsituation eine konstante Nachfrage nach Altbauten. In den letzten Jahren wurden im Altort verstärkt Gebäude zu Wohnzwecken umfunktioniert oder Grundstücke mit Wohnbebauung nachverdichtet.

Wie schaut es mit Baulücken aus?

Besonders im westlichen Bereich von Kleinlangheim gibt es einige offene Bauplätze, die alle in privater Hand sind. Gerne würde der Markt Kleinlangheim diese Baulücken schließen und hat daher bei allen Eigentümern offiziell angefragt, ob diese Bauplätze zur Verfügung stehen. Das Ergebnis zeigte, dass nur ein einziger freier Bauplatz zum Verkauf steht. Seit ich Bürgermeisterin bin, haben schon einige, meistens junge Paare nach Bauplätzen bei mir angefragt, die leider abgewiesen werden mussten. Wir sind dabei, ein neues Baugebiet südwestlich von Kleinlangheim, mit Blick auf den Schwanberg auszuweisen. Auch hier gibt es schon einige Reservierungen.

Was erhoffen Sie sich von der anstehenden Dorferneuerung?

Die Dorferneuerung bringt eine Art Aufbruchstimmung in unsere Gemeinde und schafft finanzielle Anreize für Privatpersonen im Altort ihre Anwesen zu sanieren. Alle Maßnahmen „mit Außenwirkung“ werden vom Amt für ländliche Entwicklung mit bis zu 30 Prozent bezuschusst. Dieses Angebot wurde bisher schon rege in Anspruch genommen. Wir freuen uns, dass unser Ortsbild dadurch verschönert wird. Auch die Gemeinde ist mit bereits angelaufenen Maßnahmen in unseren Ortsteilen aktiv dabei schöne Lebensräume zu schaffen.

Stichwort Café: Wie wichtig ist so ein Angebot für

Kleinlangheim?

Die Wiedereröffnung des „Goldenen Lamm“ ist für unsere Gemeinde eine sehr große Bereicherung, besonders da das Gasthaussterben in aller Munde ist. Das Café bietet eine tolle Einkehrmöglichkeit auch im Hinblick darauf, dass Kleinlangheim mit dem Ausgangspunkt Kirchenburg einen Zugangsweg zu der Traumrunde Wiesenbronn bekommt.