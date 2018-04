Erstkommunion in Wiesentheid

26 Kinder aus der Pfarreiengemeinschaft Wiesentheid empfingen in der St. Mauritiuskirche ihre erste heilige Kommunion: Bei strahlendem Sonnenschein zogen die Kinder am Sonntagmorgen aus den Pfarreien Kirchschönbach, Stadelschwarzach und Wiesentheid unter den Klängen des Wiesentheider Musikvereins um kurz vor zehn in die festlich geschmückte Kirche. Dort feierte Dekan Peter Göttke und Diakon Uwe Rebitzer den Festgottesdienst unter dem Motto „Jesus Brot des Lebens“. Musikalisch gestaltet wurde die Kommunionfeier von der Kirchenband (Leitung Jonas Schug) und Christina Weis am Piano und Gesang. Nach dem Gottesdienst stellten sich alle Erstkommunionkinder samt Ministranten, Dekan und Diakon auf dem Hauptportal der Mauritiuskirche zum Erinnerungsfoto auf. Zum ersten Mal an den „Tisch des Herrn“ gingen: Charlotte Arndt, Annabel Behringer, Aylin Czech, Christina Henneberger, Yola Högner, Martha Kestler, Lucienne Keterling, Karla Schneider, Jannik Schulz, Annabel Thormann, Andre Town (Wiesentheid), Felix Schöpfel, Oliver Uhl, Nils Vogt (Prichsenstadt), Peter Hofmann, Lena Strung, Paul Weickert (Laub), Jolina Ebert, Alina Endres (Geesdorf), Luca Borneis, Julius Harder (Untersambach), Christoph Schafferhans (Stadelschwarzach), Andreas Keppe (Rüdenhausen), Anna Lukas (Neuses am Sand), Nico Kern (Kirchschönbach) und Nils Baumann (Altenschönbach).