Erstkommunion in Volkach

In der katholischen Kirche St. Bartholomäus feierten am Weißen Sonntag 23 Kinder aus Astheim und Volkach ihre erste Heilige Kommunion. Den Gottesdienst zelebrierte Pfarrer Johannes Hofmann. Schon seit dem Herbst bereiteten sich die Kinder in vier Kommuniongruppen unter der Anleitung von Gaby Wagenhäuser, auf den großen Tag vor. Der Gottesdienst wurde musikalisch von der Kirchenband Volkach gestaltet. Vorne von links: Sarah Martin, Marie Helbig, Viola Dinkel, Rachel Kingman, Marius Steinruck, Rafael Winkelmann, Finn Hedmann, Luis Rauchenberger. Zweite Reihe von links: Eszter Bogdanovics, Michaela Leibold, Maleen Jacobsen, Lilienne Hoffmann, Liara-Sophie Ehrler, Sophie Fledering, Nico Preller, Jonas Heppner, Sven Einwag. Dritte Reihe von links: Pfarrer Hofmann, Lina Mahler, Benjamin Sauer, Louis Müller, Elias Herget, Laurin Molitor, Florian Stühler, Gaby Wagenhäuser.