Erstkommunion in Dettelbach

Am weißen Sonntag haben 21 Erstkommunionkinder aus den Händen von Pfarrvikar Stephen zum ersten mal die Heilige Kommunion empfangen. Die Kinder, die aus Dettelbach und Filialen sowie Albertshofen stammen, wurden im Vorfeld von Gemeindereferent Christof Becker auf dieses Ereignis vorbereitet, wie es in der Mitteilung an die Presse heißt.

Den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Augustinus umrahmte die St. Augustinus Combo musikalisch. Die Kommunionkinder 2019 sind: Johanna Beck, Anne Ebert, Moritz Falk, Lucas Götz, Tristan Klüpfel, Loreen Kühn, Luca Leuchtweis, Sebastian Mees, Paulina Plutowska, Philippa Schuster, Cedric Unterecker, Alessya Volf, Johanna Dorsch, Annabel Schimmel, Hannah Reichert, Juice Heilmann, Mia Köhler, Anna Mitterer, Marie Mitterer, Naima Varnado, Nicole Wiedmann.