Erstklässler in der Bücherei

„Wer viel liest, der wird reich an Bildern im Kopf. Und wer immer fleißig schmökert, wird dann ganz bestimmt irgendwann Lesemillionär“. So singen die motivierten Leser der ersten Klasse jeden Morgen, um den Schulalltag zu beginnen. Um neue Bücher kennen zu lernen und um zu erfahren wie es in einer Bücherei abläuft, besuchten die Erstklässler die Prichsenstädter Gemeindebücherei. Lydia Gertig und Gisela Firsching lasen aus zwei Büchern vor und die Kinder lauschten gespannt den Geschichten. Die Mädchen und Jungen staunten über die tolle Bücherauswahl und durften sich sogar ein Buch aussuchen und ausleihen. Zum Abschluss bekam jedes Kind noch einen Leserucksack mit einem Buch geschenkt. Die Bücherei ist jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr geöffnet.