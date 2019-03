Erstes Volkacher Reparatur-Cafe gut angelaufen

Der Bund Naturschutz Ortsgruppe Volkach organisierte vor kurzem das erste Volkacher Reparatur-Café im Pfarrheim. Die Bürger waren aufgerufen, ihre defekten Geräte, Möbel, Kleidungsstücke oder Spielzeuge mitzubringen. Einige versierte Bürger stellten sich als ehrenamtliche Reparateure zur Verfügung und hauchten so manchem Teil wieder neues Leben ein: Neben einigen elektrischen Kaffeemaschinen wurden auch Mixer, Handrührer, ein Bügeleisen und eine Kinderbohrmaschine (Bild) wieder instand gesetzt – gegen eine kleine Spende für den Bund Naturschutz. Es waren auch außergewöhnliche Geräte wie ein alter Mixer oder ein Massagegerät dabei. Über 30 Gäste nahmen die Dienstleistung in Anspruch. Für die Verpflegung hatte der Bund Naturschutz mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Dank der gemütlichen Atmosphäre hat sich das Reparatur-Café als neuer Bürgertreff allemal etabliert, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Das zweite Reparatur-Café im Pfarrheim findet am 22. Juni statt, dann mit einem Fokus auf Computerreparaturen. Interessierte Helfer werden gebeten sich beim Vorsitzenden Willi Freibott unter Tel.: (09381) 4432 oder per E-Mail an: willifreibott@web.de zu melden.