Rodheim vor 48 Minuten

Erstes Oktoberfest im früheren Kuhstall des Bürgermeisters

Die Rodheimer Musikanten rüsten sich für das erste Oktoberfest, das laut einer Pressemitteilung am h Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. Oktober, im ehemaligen Kuhstall von Bürgermeister Michael Pfanzer stattfinden wird. Lange habe der Vorstand der Rodheimer Musikanten über diese Veranstaltung diskutiert, wo und wie man ein fränkisches Oktoberfest stattfinden lassen kann, sagte Vorsitzender Christian Mend. Dann stand der Ort fest: Der „Stadl“ des Bürgermeisters wird die Festhalle. Der Stall wurde bereits geschmückt und dekoriert und die Bänke und Tische aufgestellt. Pfanzer hatte vor acht Jahren die Tierhaltung aufgegeben. Viele Arbeiten waren nötig, den früheren Stall in eine Lagerhalle umzubauen. Der Gemeinderat hatte der Umnutzung zugestimmt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Mittwochabend die Rodheimer Musikanten selbst. Beginn ist um 20 Uhr. Am Donnerstag sorgen die Rodheimer Nachwuchsmusikanten und im Anschluss die „Kombo der Musikhochschule Würzburg“ für Unterhaltung. Karten sind im Vorverkauf unter www.rodheimer-musikanten.de zu bestellen oder noch an der Abendkasse zu haben.