Erster Corona-Fall im Landkreis: So geht es dem Patienten

Der erste bekannte Corona-Fall im Landkreis Kitzingen liegt in einem Würzburger Krankenhaus und befindet sich in ärztlicher Betreuung. Bei dem Mann handelt es sich um einen Rentner und somit um einen Angehörigen der Bevölkerungsgruppe, die besonders gefährdet ist.

Wie das Landratsamt Kitzingen mitteilt, wohnt der Mann mit seiner Frau in Dettelbach, allerdings eher zurückgezogen. Er ist schon mehrere Jahre im Ruhestand. Der am Coronavirus Erkrankte hat hauptsächlich mit seinen Familienangehörigen Kontakt. Deshalb gibt es den Verdacht, dass ein Angehöriger des Rentners, der aus Südtirol zurückkam, ihn angesteckt haben könnte. Allerdings hielt sich der Verwandte in Südtirol auf, als die Region noch nicht als Risikogebiet eingestuft gewesen ist.

Dem Patienten "geht es gut"

Der Mann wurde nach Bekanntwerden der Infektion in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft des Landratsamts habe er aktuell nur wenige Symptome, "und es geht ihm gut". Das Gesundheitsamt hat mittlerweile mehrere Kontaktpersonen ermittelt, die nun unter Quarantäne stehen. Die Behörde klärt derzeit weitere Kontakte des Rentners aus der jüngeren Vergangenheit ab.

Wie das Landratsamt auf Nachfrage erklärt, sei der Rentner der bislang einzige bekannte Corona-Patient im Landkreis Kitzingen. Es gibt eine zweistellige Zahl von Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus seien Einrichtungen wie Schule, Kindergärten, Seniorenheime nicht geschlossen.

Für Fragen von Bürgern verweist das Landratsamt auf seine neue Bürgerhotline, Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und Samstag/Sonntag von 10 bis 16 Uhr: Tel. (09321) 92811