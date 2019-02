Erster Anwohner-Treff

Die Volkacher Altstadt ist bekanntlich nicht nur als Wohnstandort, sondern bei Gästen und Einheimischen auch als Einkaufs- und Gastronomiestandort beliebt. Durch die Straßensanierung hat die Altstadt weiter an Attraktivität gewonnen, sowohl als Wohngebiet als auch zur Freizeitgestaltung. Ein harmonisches Miteinander von Anwohnern, Einheimischen und Gästen liegt der Touristinformation Volkacher Mainschleife einer Mitteilung zufolge am Herzen. Sie lädt deshalb die Anwohner der Altstadt am Dienstag, 26. Februar, um 19.30 Uhr zu einem ersten Anwohner-Treff ins Schelfenhaus ein. Unter dem Motto "Tourismus in der Altstadt - wir reden darüber" will die Touristinformation mit den Anwohnern ins Gespräch kommen und sie über die touristischen Planungen 2019 informieren und mittels einer Themensammlung die Anliegen und Anregungen der Anwohner aufnehmen.