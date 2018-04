Erste Schritte in der neuen Schule

Unterstützt von ihrem Kollegen Wolfgang Walther (hinten, Mitte) gab die Biologielehrerin Eva Masuch (vorn rechts) einen Einblick in das Fach Natur und Technik im Franken-Landschulheim Schloss Gaibach. „Herzlich willkommen“ hieß es am Info-Tag für Viertklässler, deren Eltern und Geschwister, die sich für eine weiterführende Schule interessierten, so die Mitteilung. Musikalisch begrüßten zwei Fünftklässlerinnen mit Cello und Akkordeon die Gäste, bevor Schüler den Kindern das Schulhaus vorstellten. Im Speisesaal wurde ein Imbiss gereicht. Einen Einblick in Fächer und Themen ermöglichten Workshops und Projekte bei „Schnupperstunden“. Währenddessen erhielten die Eltern einen Überblick über die Angebote des Landschulheims von Konrektor Lars Ziegler (Realschule) und der Schulpsychologin Verena Philipp (Gymnasium). Lehrer und Internatsleiter Ralf Behr gaben Auskunft über Schule, Internat und Tagesheim. Zum Abschluss bei Kaffee und Kuchen spielte das Schülerblasorchester auf.