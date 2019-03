Erste-Hilfe-Kurs der Freizeiter

Einen Erste-Hilfe-Kurs am Menschen hat der Verband der Freizeitreiter Deutschland für seine Mitglieder im Zykloopenhof in Mainbernheim abgehalten. Der Ausbilder Andreas Barber vom Roten Kreuz verstand es, die wichtigen Aufgaben eines Ersthelfers spannend und strukturiert und einfach darzustellen. Die 15 Zuhörer waren begeistert, heißt es in der Mitteilung.