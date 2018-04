Erste Ausbildungsbörse mit großer Resonanz

Die Premiere ist geglückt, die erste Ausbildungsbörse für Jugendliche, die in der Eventhalle des Autohofs Strohofer in Geiselwind statt fand, bekam von allen Seiten eine positive Resonanz.

Zum ersten Mal bot die Kommunale Allianz Drei-Franken-Eck, bei der die Gemeinde Geiselwind mit ihren Nachbarn Burghaslach und Schlüsselfeld in vielen Bereichen zusammen arbeitet, eine derartige Veranstaltung. Organisator Josef Körner von der Geschäftsstelle des Zusammenschlusses hatte über 40 Ausbildungsbetriebe aus der gesamten Umgebung in die Halle gebracht, die an den Ständen für ihr Unternehmen bei den Jugendlichen warben.

Dazu wurden Schulen aus dem gesamten Umkreis, bis nach Burgebrach, Gerolzhofen, Uehlfeld, Scheinfeld, oder Wiesentheid eingeladen. Man wende sich an die siebte und achte Jahrgangsstufe, die meisten der älteren haben bereits eine Ausbildungsstelle, so Körner.

Die Idee zu einer solchen Veranstaltung bestehe schon länger, sagten die drei Bürgermeister Johannes Krapp (Schlüsselfeld), Armin Luther (Burghaslach) und Ernst Nickel (Geiselwind) bei der Eröffnung. Man wolle der jungen Generation, die demnächst aus der Schule kommt, zeigen, dass es gerade in dieser Gegen neben dem Tourismus auch viele leistungsstarke Betriebe gebe. „Wir wollen den Schülern zeigen, welche Ausbildungsplätze es hier gibt“, unterstrich es Organisator Körner.

Hier könnten die Unternehmer gezielt junge Menschen ansprechen, die aus der Umgebung sind und eine Ausbildung anstreben. Bei den größeren Berufsbörsen sei es gerade für kleinere Firmen oft schwierig, auf sich aufmerksam zu machen.

Auf die direkten Kontakte hofften gerade die örtlichen Betriebe. So nutzten neben den örtlichen Hotel- und Gaststätten viele weitere Geiselwinder Unternehmen die Gelegenheit, sich am eigenen Infostand zu präsentieren. Dazu hatten auch Banken, oder Betriebe aus der Industrie, bis hin zu weltweit agierenden Unternehmen wie Adidas, oder Schäffler ihre Ausbildungsberater vor Ort.

Die Resonanz sei unterschiedlich gewesen, Gespräche ergeben sich immer wieder, war später zu hören. Das Fazit der Beteiligten sei durchweg positiv gewesen, fasste es Josef Körner zusammen. Wie viele Schüler letztlich das Angebot am späten Nachmittag genutzt hätten, sei schwierig zu schätzen gewesen. „Es hat sich auf jeden Fall rentiert. Nahezu alle der Aussteller würden sich eine Wiederholung der Veranstaltung wünschen“, meinte der Leiter der Geschäftsstelle der Kommunalen Allianz.

Als besonderen Höhepunkt präsentierten die Veranstalter die junge Bloggerin „enyadres“, die zur Generation der Internet-Bekanntheiten der Jugendlichen gehört. Nach einer kurzen Vorstellung der jungen Frau durch Schlüsselfelds Bürgermeister Johannes Krapp stellte ihr eine Gruppe Jugendlicher auf der Bühne einige Fragen. Dazu durfte die Youtube-Bekanntheit etliche Autogrammwünsche erfüllen.