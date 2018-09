Erschließung für drei Grundstücke

Der Albertshöfer Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Dienstag, die Erschließung von drei Grundstücken im Bereich Herrgottsweg und Mainsondheimer Straße mit Umbauten am Kanalsystem zu ermöglichen.

Wie das Fachbüro Schneider und Partner in seiner hydraulischen Berechnung attestiert hatte, kann die komplette Entwässerung im freien Gefälle über eine Leitung zum Herrgottsweg erfolgen. Allerdings besteht im bestehenden Kanal Rückstaugefahr. Um eine hydraulische Verbesserung des Abflusses zu erreichen, soll der Kanal jetzt über einen zusätzlichen Schacht direkt auf den Schacht 89 in einen größeren Kanal umgebunden werden, was am Ratstisch Zustimmung fand. Variante zwei hätte Hebeeinrichtungen für die Grundstücke vorgesehen. Da die Verkehrserschließung von der Mainsondheimer Straße aus erfolgt, sei davon auszugehen, dass Dächer und Hofflächen im freien Gefälle in den Mischwasserkanal entwässern können. Aus einem möglichen Kellergeschoss müsste mittels Hebeanlage in den Hausanschlussschacht gefördert werden. Zur Rückstausicherheit empfehle es sich, sämtliche Schmutzwässer des Anwesens über die Hebeanlage zu entwässern.

Weitere Themen im Rat waren: Bürgermeister Horst Reuther regte an, den neu gebauten Radweg bis zur Kitzinger Gemarkungsgrenze im Oktober einzuweihen und zu dem Stehempfang an der Waldstraße auch Landrätin Tamara Bischof sowie den Kitzinger Stadtrat einzuladen. Ebenfalls im Oktober eingeweiht wird der voll ausgebaute Anglersteg. Während dieser Feier sollen auch die Willkommensskulpturen mit eingeweiht werden.

Reuther verlas ein Schreiben des Kitzinger Tierschutzvereins und des Landkreises zum Sachstand des Kitzinger Tierheims. Aktuell bestehe für das Tierheim laut dem Bergamt Nordbayern die zweite Gefahrenstufe, weil Hohlräume im Untergrund statisch sehr bedenklich sind. Deswegen habe der jetzige Standort in der Kaltensondheimer Straße keine Zukunft. In dem Schreiben war vom möglichen neuen Standort in Iphofen die Rede, was aber schon überholt ist, weil sich die Option im Iphöfer Gewerbegebiet inzwischen zerschlagen hat. Das Gremium will sich der Empfehlung der Bürgermeisterdienstversammlung anschließen.

Die Ratsrunde stellte einer Bauvoranfrage für den Bau eines Sechsfamilienhauses im Eichenweg keine Zustimmung in Aussicht. Denn der Bauwerber wollte drei Vollgeschosse bauen, was eine Traufhöhe von neun Metern bedeutet hätte. Damit würden die Vorgaben des Bebauungsplans von 6,25 Meter fast um drei Meter überschritten, was nicht in die bisherige Bebauung passt. Zudem müsste die Gemeinde dann auch bei weiteren Bauanträgen in diesem Bereich drei Geschossen zulassen, was nicht gewollt ist.