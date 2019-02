Erschließung "Am Schlossgarten" wird fortgeführt

Wenig Interesse zeigt ein großer Teil der Anwohner an der Erschließung ihrer Grundstücke zur Ortsabrundung in Bibergau, hieß es in der Sitzung des Haupt- und Bauausschusses der Stadt Dettelbach am Donnerstag. Es geht um ein Gelände "Am Schlossgarten" am Ortsausgang Richtung Euerfeld. Dort will ein Anwohner ein Wohnhaus auf einer Fläche errichten, die außerhalb des bestehenden Bebauungsplans liegt.

Nur einer von fünf befragten Eigentümern bekundete nach den Worten von Bürgermeisterin Christine Konrad konkretes Interesse an einer Bebauungsmöglichkeit und Erschließung seines Grundstücks. Ein zweiter machte sein Interesse von der Anzahl und Größe der Baugrundstücke und der anteiligen Höhe der Erschließungskosten einschließlich Asphaltweg, Strom und Beleuchtung abhängig. Ein solcher Ausbau ist dort jedoch nicht vorgesehen, da dies zu teuer kommt. Bisher wird mit rund 150 000 Euro gerechnet. Damit können die Kosten für die notwendigen Wasser- und Kanalanschlussarbeiten sowie einen Schotterweg abgedeckt werden.

Als ein weiteres Problem stellt sich dar, dass die Leitungen nach der Verlegung im öffentlichen Grund zur städtischen Einrichtung gehören. Dies bedeutet, dass Anlieger, mit denen keine Vereinbarung geschlossen werden kann, dennoch ein bebaubares und anzuschließendes Grundstück haben. "Die bekommen die Erschließung dann mehr oder weniger geschenkt", so Konrad.

Trotzdem soll das Verfahren weiter fortgeführt werden. Der Ausschuss billigte den Entwurf der Ergänzungs- und Einbeziehungssatzung, der nun öffentlich ausgelegt wird. Die Träger öffentlicher Belange werden darüber informiert und die entsprechenden Behörden beteiligt. Der Entwurf für eine Vereinbarung zur Erschließung wurde ebenfalls genehmigt. Die Vereinbarung, so das Votum weiter, ist vor Inkrafttreten der Satzung mit den Eigentümern zu schließen. Mit den Grundstücksbesitzern sollen deshalb nochmals Gespräche geführt werden.