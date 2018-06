Ersatz für den alten Ford Transit

Es ist schon arg in die Jahre gekommen, das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) der Feuerwehr Eichfeld, ein Ford Transit aus dem Baujahr 1978. Zu sagen, dass es ausgedient hat, würde hier wohl nicht mehr ausreichen: Dem Fahrzeug fehlen alle Sicherheitseinrichtungen wie etwa Sicherheitsgurte, es ist sehr schwergängig und es springt nicht immer auf Anhieb an, wenn der Fahrer den Zündschlüssel dreht. Dass ein Ersatzfahrzeug her muss, war auch den Mitgliedern des Stadtrates Volkach mehr als nur klar, und so standen die Räte in ihrer jüngsten Sitzung der Forderung der Eichfelder Feuerwehr positiv gegenüber.

Ersatz gefunden

Die Kameraden hatten sich auch schon auf dem Gebrauchtwagenmarkt umgeschaut und ein knapp 52 000 Euro teures Fahrzeug ausgemacht, das sie gern anschaffen lassen würden. Es handelt sich um einen generalüberholten Mercedes Benz Vario, ausgelegt als TSF/W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser, hier: 500 Liter) und versehen mit einem 136-PS-Motor. Das Fahrzeug aus dem Baujahr 2007 hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen und 58 700 Kilometer auf dem Tacho und würde mit neuen Reifen geliefert. „Alles in allem ein Fahrzeug, das unseren Ansprüchen genügen würde“, sagte der Eichfelder Kommandant Patrick Fischer, dem in der Sitzung Rederecht eingeräumt worden war.

Niedriges Gerätehaus

Der Knackpunkt allerdings ist, dass das Gerätehaus Eichfeld nicht hoch genug ist, um größere Fahrzeuge dort unterzustellen. „Ein Fahrzeug, das höher ist als die Einfahrt von 2,56 Meter, passt nicht in unser Gerätehaus“, so Fischer weiter. Weshalb an eine Neuanschaffung, die einige Räte ins Spiel brachten, seitens der Feuerwehr gar nicht erst gedacht worden ist. Denn die modernen Feuerwehrfahrzeuge sind allesamt höher, eine Erhöhung des Gerätehauses kommt nicht in Frage, und ein Neubau steht laut Bürgermeister Peter Kornell „in keinem vernünftigen Verhältnis zum Beschaffungspreis des gebrauchten Fahrzeuges“. Außerdem, so merkte er an, bringe es nichts, wenn ein neues Fahrzeug angeschafft würde und gleich beim ersten Einsatz „die Blaulichter an der Torausfahrt hängen bleiben“. Ein Um- oder Anbau ans Gerätehaus käme, so Fischer, gar nicht in Frage.

Fahrzeug passt hinein

Dass das Fahrzeug auch in das Gerätehaus hineinpasst, hatten der Kommandant und der Anbieter des Fahrzeuges telefonisch geklärt. „Durch die Wegnahme einiger Dachaufbauten und deren Lagerung im Gerätehaus kommt das Fahrzeug auf eine Höhe von 2,44 Meter“, so Fischer. Somit habe das Fahrzeugdach zwölf Zentimeter Luft bis zur Decke. Dass es ein TSF/W sein müsse, so Fischer auf eine Anfrage aus dem Rat, liege an der geografischen Lage von Eichfeld zur Versorgung von Orten, die weiter von Volkach weg lägen. Zudem hatte er in seiner Meldung an den Bürgermeister auch auf die brandgefährdeten und schützenswerten Gebäude Eichfelds hingewiesen, etwa ein Kindergarten, eine Tankstelle, eine Schreinerei und ein metallverarbeitender Betrieb. Weiterhin befinde sich in der Nähe eine Biogasanlage (Richtung Laub) und die nicht immer ganz ungefährliche B22.

Weil die Kameraden das Fahrzeug nur von Bildern aus dem Internet kennen, wird eine Delegation aus Fachleuten am 3. Juli nach Urbach (Thüringen) fahren und das TSF/W auf Herz und Nieren prüfen. Von dort aus wird dem Bürgermeister gemeldet, ob das Fahrzeug gekauft werden soll oder nicht. Falls ja, ermächtigte der Stadtrat einstimmig den Bürgermeister auch zum Kauf des Fahrzeuges.