Ernst Mosch zieht immer

Die Blaskapelle Altmannshausen bewies in Iphofen vor ausverkauftem Haus wieder einmal ihr Können. 20 Jahre nach dem Tode von Ernst Mosch gaben die Musikanten ein Erinnerungskonzert an den ungekrönten „König der Blasmusik“. Lange vor dem Termin war die Karl-Knauf-Halle ausverkauft. Klassiker wie „Böhmischer Wind“, „Egerland Heimatland“, „Kesselflicker-Polka“ „Im Wäldchen“ bis hin zu „Astronautenmarsch“ „Anna Polka“, „Musikantentraum“ und dem „Falkenauer“ auch die „Aha-Polka“ und „Egerländer Perle“ kamen bestens beim Publikum an. Bettina Henninger, die musikalische Leiterin der Kapelle, bewies wieder einmal ein gutes Händchen bei Auswahl der Musikstücke, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Publikum dankte ihr mit stehenden Ovationen. Karl Graf zu Castell-Rüdenhausen erzählte zwischendurch als Moderator des Abends seine persönlichen Erinnerungen, die er mit Ernst Mosch hatte. Als Journalist begleitete er das „Erfolgreichste Blasorchester“ bis nach Amerika und kannte Mosch sehr gut. Er lobte die Altmannshäuser Blaskapelle, die sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr auf die böhmische Blasmusik konzentrierte und bereits mit zahlreichen Größen der Egerländer Musikszene zusammenarbeitete. „Von jedem einzelnem Dozenten habt ihr musikalisch dazu gelernt und profitiert“ lobte er. Die Nachfrage nach Karten für das Konzert war so groß, dass es noch zweimal wiederholt wird in Neustadt/Aisch und in Altmannshausen. Im Bild Schlagzeuger Walter Teufel beim Zelebrieren der Löffelpolka.