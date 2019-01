Erneut Preisabschlag für Fleckviehkälber beim Zuchtviehmarkt

Beim Zuchtviehmarkt des Rinderzuchtverbandes (RZV) Franken am Dienstag wurden die fünf zur Körung vorgestellten Bullen alle in Wertklasse 2 gekört. Ein Gelbviehbulle des Bullenvaters Hernach ging für 2500 Euro in den Prüfeinsatz an den Besamungsverein Neustadt/Aisch. Außerdem konnten noch ein weiterer Gelbviehbulle und zwei Fleckviehbullen in den Natursprung abgesetzt werden, teilt der RZV mit.

Die 32 verkauften Fleckvieh-Jungkühe hatten im Schnitt ein Tagesgemelk von 29,7 kg Milch. Die 32 Fleckvieh Jungkühe der Wertklasse 2 erlösten im Durchschnitt 1445 Euro (1100 bis 1800 Euro). Des Weiteren wurden vier Holstein-Jungkühe um 1285 Euro im Schnitt abgesetzt. Die angebotenen Kühe der Rassen Fleckvieh und Holstein erzielten 1355 Euro im Schnitt. Die verkaufte Fleckvieh Kalbin erlöste 1680 Euro.

Die männlichen Nutzkälber verteilten sich auf 243 Fleckvieh-, 22 Gelbvieh- und 13 Holsteinkälber. Jahreszeitlich bedingt erfreuten sich sehr leichte Kälber unter 70 kg und ältere, qualitativ schlechtere Kälber, nur einer geringen Nachfrage und mussten deutliche Preisabschläge hinnehmen.

Die Fleckviehkälber mussten, aufgrund der schlechten Futtersituation in Norddeutschland, im Vergleich zu den vorhergehenden Märkten erneut einen deutlichen Preisabschlag verzeichnen, so die Mitteilung. Sie wogen im Mittel 91 Kilogramm. Es wurden 378 Euro netto (418 Euro brutto) je Tier bezahlt. Gelbviehkälber erlösten bei 91 kg Durchschnittsgewicht 4,04 Euro brutto je Kilo. Die Holstein-Kreuzungskälber mit 77 kg Gewicht wurden um 2,71 Euro brutto verkauft.

Insgesamt wurden 36 weibliche Zuchtkälber angeboten und restlos verkauft. Die 36 Fleckviehtiere wogen 97 kg und konnten um 3,09 Euro brutto je kg (= 301 Euro brutto je Tier) abgesetzt werden. Die 17 weiblichen Nutzkälber wogen 91 kg und erlösten 2,82 Euro brutto je kg.

Der nächste Kälbermarkt ist am 19. Februar, Großviehmarkt mit Zuchtkälbern ist am 12. März.