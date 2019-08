Kitzingen vor 1 Stunde

Erneut Mercedes-Sterne gestohlen

Erst in Kitzingen, jetzt in Sickershausen: Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, im Friedhofweg und im Hohlgraben von geparkten Mercedes jeweils den Stern von der Motorhaube abmontiert. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro.