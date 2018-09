Erneut Hundehalterin gesucht

Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Kitzingen führten am Donnerstagvormittag oberhalb der Weinberge in Sickerhausen Mäharbeiten durch. Als zwei Frauen mit ihren drei Hunden vorbeiliefen, sprang ein brauner Schäferhundmischling einen 21-jährigen Arbeiter an und biss ihn in die Hand. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste sich ärztlich behandeln lassen. Die beiden Hundehalterinnen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (093 21) 14 10.