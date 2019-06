Erneut Autoreifen in Kitzingen platt gestochen

Es ist wieder passiert: In der Nacht von vergangenen Mittwoch auf Donnerstag wurde der linke Vorderreifen von einem weißen Sprinter zerstochen. Der Kleintransporter war in der Königsberger Straße 89 am Fahrbahnrand geparkt. Bereits in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai wurden laut Polizei an dem Auto schon einmal zwei Reifen platt gestochen. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.